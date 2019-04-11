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DTSO'da China Homelife Fuar tanıtım toplantısı yapıldı

Yaklaşık 800 orta ve büyük ölçekli Çinli firmanın katılımıyla 23-25 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek China Homelife Fuarı tanıtım toplantısı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda yapıldı.

Yaklaşık 800 orta ve büyük ölçekli Çinli firmanın katılımıyla 23-25 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek China Homelife Fuarı tanıtım toplantısı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda yapıldı.


İnşaat, gıda işleme, elektrik ve mobilya ve birçok sektörün yer alacağı fuar hakkında Çin Meorient Fuarcılık Proje Yöneticisi Larissa Zhou tarafından DTSO'da bilgilendirme yapıldı. Zhou, toplantının amacının Çin ile Diyarbakır arasındaki dostluğun tanığı olan tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak ve bunu ticari olarak Çin ile Diyarbakırlı iş insanlarının ihracatta aracı firma kullanmadan direkt olarak üreticiye ulaşmalarını sağlayacak zemin oluşturmak olduğunu söyledi.


Toplantıda Diyarbakır'dan katılım sağlayan iş insanlarının sorularını yanıtlayan Larissa Zhou katılımcıların beklentilerinin kendileri için önemli olduğunu bu ve bundan sonraki fuarlarda üye beklentilerine cevap olacak hazırlıkları yapmayı amaçladıklarını ifade etti.


Toplantıya, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Fuar Komisyonu Başkanı M. Ali Deniz, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile DTSO üyelerinin ilgili meslek komite üyeleri katılım sağladı.

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