DTSO'da işletme yetkililerine mesleki yeterlilik belgesi verildi

Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavında başarılı olan işletme yetkililerine mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenen törenle verildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan işletmelerde alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesi için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılan sınavda, başarılı olan adaylara belgeleri düzenlenen törenle verildi. DTSO toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavından başarılı olan işletme yetkililerinin motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtların, alım satımını gerçekleştirebileceğini söyledi. Avşar, "Bilindiği üzere, mesleki yeterlilik belgesi almayan oto alım satımcılara, il ticaret müdürlükleri, yetki belgesi vermeyecek, noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyecek. Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ruhsat vermeyecektir. Bu sebeple mevcut işletmelerin, bir an önce yeterlilik belgelerini almaları önem arz etmektedir" dedi.

Bu kapsamda bölgede mesleki yeterlilik belgesi talep eden firmalara yönelik 5 sektör ve 35 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme hizmetlerinin devam edeceğini belirten Avşar, detaylı bilgi, başvuru ve saha ziyareti için odadan bilgi alınabileceğini dile getirdi.