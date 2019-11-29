DTSO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlatıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili eğitim semineri düzenlendi.

DTSO'da düzenlenen eğitim seminerine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve çok sayıda dinleyici katıldı. Eğitim semineri öncesi konuşan Meclis Başkanı Birtane, 10. meslek komitelerinin önerisiyle bugün burada Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili eğitim semineri düzenlediklerini söyledi. Birtane, “Dünya, son 30 yıldır çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim yaşanırken toplumların ve kurumların adaleti, demokrasiyi ve hukuku ön plana çıkarmaları için teknolojiden faydalanması gerekiyor. 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilerleyen teknoloji ile verilerin işlenmesi, kullanılması ve güncellenmesinde veri sorumlularının izlemesi gereken yöntemler hakkında önemli bilgiler içeriyor. Oda olarak kanun ile çizilen sınırlara dikkat ediyor ve üyelerimizin konu hakkında bilgiye ulaşması için çalışıyoruz. Bugün burada eğitimi verecek olan TOBB Hukuk Müşaviri İbrahim Nihat Bayar ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Hukuk Müşaviri İbrahim Nihat Bayar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili dinleyicileri bilgilendirdi. Bayar, kişisel veri nedir, kimler veri sorumluları siciline giriş yapmak zorunda, cezai sorumluluklar nelerdir, insan kaynakları, ticari ilişkiler yönünden nelere dikkate edilmesi gerekir ve güvenlik tedbirlerinin önemi gibi konularda katılımcılara sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.