DTSO'da meclis başkanlığına kadın başkan seçildi

DTSO meclisi 2022-26 döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda meclis başkanlığı, başkan yardımcılığı ve katip üyeliği seçimi yapıldı. DTSO meclis üyelerinin oy birliğiyle meclis başkanlığına Nevin İl, başkan yardımcılığına Salih Eren ve Mehmet Tazgel, katip üyeliğine ise Turhan Uslu seçildi.

Meclis toplantısında konuşma yapan Nevin İl, DTSO meclisinin bir ilke imza attığını belirterek, “Diyarbakır ilklerin şehridir. Bu onuru bizlere yaşattığınız için meclisimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde odamızın yapacağı faaliyetlerde kendi adıma ve meclis divanına seçilen meclis üyelerimiz adına birlikte uyum içerisinde çalışabilecek adil, eşit ve demokratik bir yönetimi anlayışı içerisinde olacağımızı şimdiden beyan etmek istiyorum. Önerilere her zaman açık olacağız ve katılımcılığı esas alacağız. Diyarbakır bir ilke imza attı, bu gururu Kadın Meclisimiz, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve iş insanlarımızla birlikte başardık. Bir önceki dönemde titizlikle sürdürülen çalışmaların, yeni dönemde seçilen meclis üyelerimizle hep beraber devam ettireceğiz. DTSO Kadın Meclisimize de buradan teşekkür ediyorum” dedi.