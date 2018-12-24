DTSO'da motorlu taşıt alım-satım yeterlilik belgesi sınavı yapıldı

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan işletmelerde alınması zorunlu olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için DTSO ile TOBB MEYBEM işbirliğinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav düzenlendi. Diyarbakır'da araç alım satım işlemleri yapan 29 galeri yetkilisinin yer aldığı sınav, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşti. Sınavda başarılı olacak adaylara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek yetkilendirilmeleri sağlanacak.

DTSO'dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan oto alım satımcılara, İl Ticaret Müdürlükleri, ‘Yetki Belgesi' vermeyecek, noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin ‘Alım-Satım İşlemlerini' kabul etmeyecek ve belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ‘ruhsat' vermeyecek. Bu sebeple mevcut işletmelerin, son tarih olan 1 Ocak 2019'a kadar yeterlilik belgelerini almaları gerekiyor. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavından başarılı olan işletme yetkilileri, motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtların alım satımını gerçekleştirebilecek. TOBB MEYBEM tarafından TOBB'a bağlı Odalar aracılığıyla verilen ve her 5 yılda bir yenilen mesleki yeterlilik belgeleri ve yetki belgesi yerine geçen bir belge bulunmamaktadır. Odamız, üyelerimizin başka illere gitmeden bu belgeyi almalarını sağlamak için çalışmalarını tamamlamış ve başvuruları almaya başlamıştır. Başvurular için TOBB MEYBEM hesabına 600 TL yatırıldıktan sonra iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisiyle Odamıza başvuru yapılabilmektedir. ilgilenen adaylar, detaylar için odamıza gelebilir veya odamız web sitesinden bilgi alabilirler” denildi.