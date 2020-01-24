DTSO'da ÜTS ve Tekil Takip Süreçleri anlatıldı

DTSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Aydın Kaplan ve Banu Aras, TÜMDEF Genel Sekreteri Hakan Er, DTSO Meclis Üyesi Selahattin Yıldırım ve sektör temsilcileri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Üyesi Yıldırım, oda olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik sürekli eğitimler düzenlediklerini belirti. Yıldırım, “ÜTS eğitimi sektörden bize yansıyan talepler doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz eğitimlerden biridir. Bundan sonraki süreçte sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımız sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan TÜMDEF Genel Sekreteri Er, federasyonun sektörün gelişim için yaptığı çalışmalar ve bu yıldan itibaren geçerli olacak uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Aydın Kaplan, Ocak 2020'den itibaren tüm tıbbi cihaz ürünlerinde tekil takip sürecinin başladığını dile getirdi. Kaplan, “Yeni sistemin ürünün nerede doğduğundan, son kullanıcıya kadar tüm aşamaları izleme, takip etme imkanı sunuyor. Böylelikle ürün güvenliğine önem veren firmalar bu sistemin içerisinde yer alacak. Bu sistem ile bulunduğumuz yerden ürünün, etiket bilgilerine, kullanım kılavuzuna, hangi firmada olduğuna, hangi hastanede ve hangi eczanede olduğuna erişebilirsiniz. Ürünün üzerinde yer alan bilgiler sistemdeki bilgilerle eşleşmiyorsa şikayetinizi kuruma bildirerek, piyasada güvensiz ürünün dolaşmasını da engellersiniz. Bizlerde bu şikayetler üzerine inceleme yaparak gerekli cezai tedbirleri uygulayacağız. Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla gümrükten veri takibini sağlayan bir projede sona yaklaşmış bulunmaktayız. Ürünlerin üretiminden, gümrükten geçtikten sonra hasta kullanana kadar ki tüm süreç takip edilecek” şeklinde konuştu.

Eğitimde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve Tekil Takip Süreçleri ile ilgili bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.