DTSO'dan iş yerlerine dezenfektan standı dağıtımı

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Avşar, bu dönemde yürüttükleri destek çalışmalarından birinin de ayaklı dezenfektan stant dağıtımı olduğunu kaydetti. Avşar, "Korona virüsle mücadelede halk sağlığının korunması için salgının yayılmasının önüne geçebilmek adına, oda olarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Bu kapsamda ilimizdeki market, otel, kafe ve iş yerlerine ayaklı dezenfektan standı dağıtarak, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerle bilgilendirmeler yaptık. Son günlerde artan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için herkesin sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni ile ilgili kurallara uyması gerekiyor. İşletmelerin de çalışanlarını bilgilendirmeleri ve iş yerlerinde gerekli hijyen ürünlerini bulundurarak tedbir almaları gerekiyor. Salgınla mücadele için hep birlikte kurallara uymaya devam etmeliyiz” dedi.