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DTSO'dan iş yerlerine dezenfektan standı dağıtımı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oda bünyesinde yapılan çalışmalardan birinin de işletmelerin farkındalığını geliştirmek ve işletmeler bünyesinde alınacak tedbirleri desteklemek için hijyen ürünleri dağıtımı olduğunu söyledi.


Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Avşar, bu dönemde yürüttükleri destek çalışmalarından birinin de ayaklı dezenfektan stant dağıtımı olduğunu kaydetti. Avşar, "Korona virüsle mücadelede halk sağlığının korunması için salgının yayılmasının önüne geçebilmek adına, oda olarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Bu kapsamda ilimizdeki market, otel, kafe ve iş yerlerine ayaklı dezenfektan standı dağıtarak, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerle bilgilendirmeler yaptık. Son günlerde artan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için herkesin sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni ile ilgili kurallara uyması gerekiyor. İşletmelerin de çalışanlarını bilgilendirmeleri ve iş yerlerinde gerekli hijyen ürünlerini bulundurarak tedbir almaları gerekiyor. Salgınla mücadele için hep birlikte kurallara uymaya devam etmeliyiz” dedi.

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