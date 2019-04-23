DTSO'dan Süleymaniye TSO'ya ziyaret

DTSO Başkanı Mehmet Kaya karışıklı ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir önceki ziyarette imzaladıkları protokol kapsamında somut adımlar atmaya başladıklarını söyledi. Kaya, "Erbil, Diyarbakır ve Süleymaniye odaları öncülüğünde kurulacak Ticaret Merkezleri ile yatırıma elverişli alanlar oluşturulacaktır. Ayrıca turizm sektöründe de karşılıklı geliş ve gidişlerin artması için ortak çalışmaları daha da hızlandırarak tur operatörlerimizin karşılıklı turlar düzenlemesinin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yenilenebilir enerji kapsamında bu bölgelerin Diyarbakırlı firmalardan yararlanılabileceğini belirten Kaya, bu kapsamda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Süleymaniye TSO Başkanı Seerwan Mohammed Mahmood ise Diyarbakır ile tarihi ve kültürel bağlarının yanında ticari ilişkilerinin de olduğunu belirterek, "Ancak bunları daha güçlü hale getirmeliyiz. Şu an çok büyük bir Ticaret Merkezi projesinin hazırlıkları içindeyiz, bizler elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız" diye konuştu.