DTSO'dan Süleymaniye Valisi Abubekir'e ziyaret

Heval Abubekir'i ziyaret etti.

DTSO IKBY programı kapsamında ikili ilişkileri geliştirmek için temaslarına devam ediyor. DTSO Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki heyet Süleymaniye Valisi Dr. Heval Abubekir'i ziyaret etti. Ziyarette DTSO Başkanı Kaya, ikili ilişkilerin somut adımlar atılarak yatırıma dönüştürülmesinin önemine değindi. Sağlık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliklerinin gelişmesindeki öneme değinen Kaya, Diyarbakırlı firmalarının teknoloji transferi ve proje desteği sunabileceklerini belirtti.

Süleymaniye Valisi Dr. Heval Abubekir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel işbirliklerinin kurulması ve güçlenmesi için valilik olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.