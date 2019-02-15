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DTSO'dan Tahran Fuarı'na ziyaret

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı ve Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Akyıl İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 12.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı ve Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Akyıl İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.


Uluslararası turizm fuarında İran Tur Operatörleri, Türkiye ticari ataşesi ve yetkililerle Kazmacı ile Akyıl, Diyarbakır'ın tarihi mekanları ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi verdi. Kazmacı ve Akyıl, İran'dan Diyarbakır'a gelecek turistleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.


Yetkililerde, ziyaretlerinden dolayı Kazmacı ve Akyıl'a teşekkür etti.

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