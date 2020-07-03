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DTSO'dan Vali Karaloğlu'na brifing

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu’na brifing verdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'na brifing verdi.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, DTSO Eğitim ve Bilim Vakfı, Karacadağ OSB, Tekstil İhtisas OSB, 3. ve 4. KSS Başkanları ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda kentin ekonomik kalkınması konularında yapılacak çalışmalar ve yürütülmekte olan projeler konusunda bilgi alış verişinde bulunularak, Vali Münir Karaloğlu'na brifing verildi.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya tarafından verilen brifingde, kentin alt ve üst yapılarının yani sıra, OSB'ler, Küçük Sanayi Siteleri, lojistik merkezi, turizmin gelişimi ve diğer ekonomik kalkınma amaçlı projelerin durumu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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