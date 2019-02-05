DTSO'nun 13 milyonluk iki projesi onaylandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na sunduğu toplam 13 milyon 100 bin liralık iki proje onaylandı.

DTSO tarafından 1 milyon 200 bin lirası kendi desteği olan 8 milyon 700 bin liralık Girişimci Destek Merkezi Projesi ile odanın 400 bin lira destek sunduğu 4 milyon 400 bin liralık iki proje Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında kabul edildi. Projenin kabulü ile ilgili imza töreni DTSO binasında gerçekleştirildi. Törene, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, özellikle bölgenin yoğun genç nüfusu olmasına rağmen gerek sanayide gerekse de çalışma ortamlarında eleman ve girişimci sorununun kent gelişiminin önündeki önemli engellerden olduğunu söyledi. Kaya, “2 projenin oda katkısı ile birlikte maliyeti 13 milyon 100 bin lira civarında. Bu projeleri Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştireceğiz. Birincisi Diyarbakır'da Girişimci Destek Merkezi açacağız odamızın bünyesinde. Burada kişi girişimciliğe, iş kurma isteğinden başlayarak işini kurana kadar tüm aşamalarında destek verilen sistem, program geliştiriyoruz. İkinci projemiz Sanayi Mektebi Tasarımı ve Eğitim Merkezi. Bu da inşaat, tekstil, mobilya sektörlerine reklam tasarımlarına idari hizmetler gibi konularda yazılım ve tasarım desteği vermeyi hedefliyoruz” dedi.

“DTSO'nun hazırladığı projeler büyük bütçeli projeler”

Daha sonra konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise bugün sözleşmeleri imzalayacakları projelerin uzun süren araştırma, analiz ve fizibilite süreçlerinin olduğunu söyledi. Maral, “Bunlar tamamlandığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından farklı bir formatla destekleniyor, hem destek oranları çok yüksek hem de süreçler çabuk tamamlanabiliyor. Bu noktada DTSO geçtiğimiz yıl bu proje fikirlerini hazırladı ve beraber proje fikirlerine son halini verdik. 2018 yılı uygulaması kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu projeler destek almaya hak kazandı. İki proje var, büyük bütçeli destekler. Girişimci Destek Merkezi'ne 7 milyon 500 bin sanayi mektebine de 4 milyon olmak üzere biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak 11 milyon 500 bin lira destek veriyoruz. Yüzde 10'luk kısmını da DTSO karşılayacak” şeklinde konuştu.