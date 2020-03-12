DÜ 11. uluslararası arkeoloji sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Dicle Üniversitesi bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan uluslararası arkeoloji öğrencileri sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 25 üniversiteden arkeoloji öğrencilerinin katıldığı sempozyumda arkeoloji öğrencileri tarafından sunumlar yapıldı. Düzenlenen sempozyuma Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Başkanı Hacer Değirmenci'nin sempozyum hakkında bilgi vererek başladığı programda Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da 11'incisi düzenlenen sempozyumun organizasyonu ve oturumları üzerine bilgi verdi. Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu ve Dicle Üniversitesi arkeoloji bölümünün 1996 yılından beri aktif çalışan bir bölüm olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, Arkeoloji Bölümü olarak Körtiktepe, Zerzevan Kalesi gibi birçok medeniyetin gün yüzüne çıkmasının, kazı çalışmalarının Dicle Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

11 oturumda 35 bildirinin sunulacağı sempozyum, 3 gün devam edeceği belirtildi.