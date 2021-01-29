DÜ 2021 program hedefleri toplantısı online olarak yapıldı

Dr. Mehmet Karakoç, YÖK Yürütme Kurulu ve YÖK Eğitim Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirilen online toplantıya katıldı.

Toplantıda önceden açılan ancak öğrenci alınmayan ön lisans ve lisans programlarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması, yeni ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının açılması, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin dönüşüm süreçleri görüşüldü. Ayrıca Dicle Üniversitesi bünyesinde Turizm Fakültesi ile Çınar ve Hani ilçelerinde de Meslek Yüksekokulu kurulması hususları görüşüldü.

YÖK Başkanlığının ilgili komisyonları ile mutabakata varılması durumunda programların senato onayından sonra YÖK Başkanlığına teklif edileceği kaydedildi.