DÜ 3. çocuk şenliğinde renkli sahneler

Çocuk Şenliği' düzenledi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) hastaneleri başhekimlik sosyal komite ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesinin ortaklaşa hazırladığı şenlik çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Üniversite yerleşkesindeki konferans salonunda yapılan şenliğe Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Başhemşire Rahime Atlı, hastane personeli ve çocuklar katıldı.

Çocuklar hem eğlendi hem oynadı

Öncü Çocuk Tiyatro Kulübü Grubu oyuncularının sahnelenen 'Arkadaşım Eşek' ve 'Kukuli' müzikal oyunu başlamadan önce oyuncular çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Çocukları sandalye kapma ve heykel oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlarla eğlendiren tiyatro gurubu, daha sonra 'Arkadaşım Eşek' ve 'Kukuli' müzikal tiyatro oyununu sahneledi. 2 saat süren oyun çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Palyaço ve kuş karakteri de çocukların ilgi odağı oldu. Oyun sonunda oyuncular çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu, birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Sahnelenen oyundan önce bir konuşma yapan DÜ Sosyal Komite Başkanı Başhemşire Rahime Atlı, Çocuk şenliğini geleneksel hale getireceklerini dile getirdi. Atlı, “Biz sosyal komitemizi kurarken, bir eksiğimiz var dedik, çalışanlarımızı, hastalarımızı, hasta yakınlarımızı ve çalışanlarımızın çocuklarını motive etmemiz gerektiğini inandık ve bundan dolayı sosyal komitemizi kurduk. Her yıl gerçekleştirdik, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hep beraber inşallah güzel sahnelere tanık olacağız diye umuyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise, böyle bir aktivitenin Diyarbakır Dicle Üniversitesinde çocuklara yönelik yapılmasını çok güzel bulduğunu ve bundan sonra da çocukların eğlenmesi için bu tür organizasyonların devamının gelmesini temennisinde bulundu. Ensarioğlu, “Çocukların eğlenmesi için Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak her zaman destek ve katkı sunmaya hazırız. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir, çocuklarımız yarınlarımızdır, bunun için bizde sendika olarak her zaman destek olmaya hazırız. İnşallah bundan sonraki süreçte olan etkinliklerde destek sunmaya da hazır olacağız. Gerçekten de güzel bir etkinlikti, bu etkinlikte emeği geçen başta başhekimimiz, komitede görev alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Sağlık personeli Teybet Çerle, üniversite olarak bütün bölgeye hizmet verdiklerini, sağlık çalışanı olarak çok stresli bir iş yaptıklarını ve çocukları için güzel bir etkinlik hazırladıkları için tüm yönetime çok teşekkür ederek mutlu olduklarını ve eğlendiklerini dile getirdi.