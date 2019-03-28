DÜ, 6. yıldız robocon yarışmasında birinci oldu

Geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, çizgi izleyen, mini sumo, labirent çözen, yangın söndüren, robocross ile birlikte yıldız savaşları kategorilerinde robotlar yarıştı. 6. yıldız robocon yarışmasında, Dicle Üniversitesi'ni temsilen katılan robot topluluğu öğrencilerinden İbrahim Halil Kalkan, Kadriye Pamuk, Vedat Öner ve Yunus Emre Deveci, labirent kategorisinde Dicle El Cezeri adlı robotu ile birinci oldu