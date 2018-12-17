DÜ Adalet Meslek Yüksekoukul'nda ‘kariyer' konferansı düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu'nda ‘kariyer' konulu konferans düzenlendi.

Adalet Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen'in verdiği konferansa, Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Dr. Ömer Ergün, Adalet Meslek Lisesi Müdürü Adil Turan, Meslek Yüksek Okulu'nda görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Doç. Dr. Erdal Yerdelen, hukuk eğitimi ve adalet kavramı hakkında bilgi vererek, adaletin gerçekleştirildiği birimler ile ilgili olarak, detaylı açıklamalarda bulundu.

Soru ve cevapların ardından konferans, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün tarafından Doç. Dr. Erdal Yerdelen'e teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.