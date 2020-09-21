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DÜ, Diyarbakır'da sıfır atık belgesi alan ilk eğitim kurumu oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Diyarbakır Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık belgesi almaya layık görüldü.


DÜ'den yapılan açıklamada, sürdürülebilir çevre politikası ile atıkları kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesinin, israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçladığı belirtildi. Açıklamada, "Sıfır Atık Projesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda hem fakültelerde hem de yerleşkelerin tamamında çalışmalarını yürüten üniversitemiz Diyarbakır'da sıfır atık belgesini alan ilk eğitim kurumu, diğer kurum ve kuruluşlar arasında 5. kurum ve ülke genelinde sayılı üniversiteler arasında yer aldı" denildi.

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