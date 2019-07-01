DÜ Eczacılık Fakültesi ikinci mezunlarını verdi

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törenine Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eczacı Mehmet Kaya, 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkan vekili Ecz. Ozan Ayzit, dekanlar, öğretim üyeleri, eczacılar, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, Eczacılık Fakültesi olarak ikinci dönem mezunlarını vermenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını,söyledi. Dekan Erdinç, "Eczacılık, sağlık alanında önemli yer tutan kutsal bir meslektir. Bu mesleğin üyelerini yetiştiren Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz, evrensel etik değerlere bağlı, gerek ilaç araştırma, geliştirme süreçlerinde ve gerekse ilacın akılcı kullanımı konusunda etkin görev ve sorumluluklar üstlenen, insan merkezli düşünen ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunan eczacılar yetiştirmektir" dedi.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye taktimi yapılması, Eczacılık yemini ve öğrencilerinin kep atmasıyla sona erdi.