DÜ Hastaneleri Başhekimi Kadiroğlu, yeni yıla hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanlarla girdi

Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, tedavi gören hastalar ile hasta yakını ve çalışanlarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutlayıp çocuklarla yakından ilgilendi.

DÜ Rektör Yardımcısı ve DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, yeni yıla hastanede tedavi gören hastalar ile hasta yakını ve çalışanlarla birlikte girdi. Rektör Yardımcısı ve DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Tip Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Hastalar ile hasta yakını ve çalışanların yeni yılını kutlayan Kadiroğlu, çocuklar ile yakından ilgilendi.

2020 yılında hastane olarak birinci hedeflerinin özveri ile çalışarak hastalara şifa dağıtmaya devam etmek olduğunu belirten Kadiroğlu, “Hepimizin gelecekle ilgili hayalleri ve planları vardır. Bunların gerçekleşmesindeki en önemli unsur sağlığımıza değer vermek ve onu korumaktır. Sevdiklerimize en güzel hediye kendi sağlığımızdır. 2020 yılında hastane olarak hedefimiz özveri ile çalışarak hastalarımıza şifa dağıtmaya devam etmektir. Bu düşüncelerle, yeni yılın öncelikle çalışanlarımıza, Diyarbakır halkına ve tüm ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” diye konuştu.