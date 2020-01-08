DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kadiroğlu'ndan organ bağışı çağrısı

Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, “Beyin ölümü gerçekleşen hastaların ölüm halinden dolayı organ bağışı yapılmaksızın toprağa defin edilmesi 8, 9 hastanın da toprağa gömülmesi demektir ve bu büyük israf ve büyük bir günahtır” dedi.

2019 yılında birçok yeniliklere imza atarak adından sık sık söz ettiren Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri 2020 yılında da birçok yeniliklere imza atmayı hedefliyor. DÜ Hastanelerinde 2019 yılı içerisinde birçok klinik yenilenirken, 2020 yılında da yeni kliniklerin açılacağı belirtildi.

Yapılan yenilikler ve değişiklikler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, 2019 yılının kendileri için etkili ve başarılı geçtiğini belirterek, “2019 yılı içerisinde başta inme merkezi olmak üzere girişimsel radyoloji, 4 yeni ameliyathane gözü ve Pet-Ct gibi bölgenin ihtiyacı olan çeşitli merkezleri ve birimlerin açılması ile bizler daha etkili ve daha başarılı tedavi imkanlarını sunabildik. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“Avrupa standartlarında tutuklu ve hükümlü kliniği oluşturduk”

Hizmetlerin artırılarak devam edeceğinin altını çizen Başhekimi Kadiroğlu, “Adli Tıp Ana Bilim Dalını açtık. Adli Tıp'ta şüpheli adli vakaların çözüme kavuşturulduğu bir klinik olması itibari ile çok güzel bir klinik oluşturduk. Bununla birlikte hastanemize cezaevlerinden hasta olarak gelen tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak ki, bunlar klinikte yatarak tedavi olurlarken, anların güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetleri ile birlikte kalıyorlardı. Buda hastanede hem tutuklu-hükümlü hastalar için hem onları bekleyen ve güvenliğini sağlayan kolluk güçleri için bir sıkıntı oluşturuyordu. Bu anlamda hastanemizde yeni 8 yataklı Avrupa standartlarında tutuklu ve hükümlü kliniği oluşturduk ”diye konuştu.

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezini Şubat ayında açıyoruz”

2020 yılında yeni kliniklerin de açılacağı müjdesini veren Başhekimi Kadiroğlu, yeni klinikler ile ilgili şunları söyledi:

“2020 yılında başta tüp bebek merkezimiz olmak üzere, şuanda inşaatı devam eden geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimizi ki, Allah nasip ederse Şubat ayında faaliyete sokacağız. Burada geleneksel tedavi yöntemleri olan akupunktur, halk arasında Hacamat olarak bilinen kupa terapi, yine halk arasında bilinen sülük tedavisi ve larva tedavisi gibi ve yine Nurol tedavi gibi tedaviler ile halkımıza hizmet vereceğiz. Bununla beraber yine alternatif tedavi olan hiperbarik oksijen tedavisi sistemini de inşallah yakın bir zamanda faaliyete alacağız”.

“28 bin vatandaşımız organ bağışı beklemektedir”

1 yıl içerisinde 107 organ naklinin yapıldığını belirten Başhekimi Kadiroğlu, 28 bin hastanın organ nakli beklediğini dile getirdi. Kadiroğlu, “Organ ve doku nakillerinin artması ancak bağışçı sayısının artması ile gerçekleşebilir. Dolayısıyla yoğun bakımlarda takip edilen hastalarda beyin ölümü gerçekleşmiş ve suni solunum cihazına bağlı ve beyin ölümü gerçekleşmiş ama organ sistemleri çalışan hastaların ölüm halinden dolayı bunların organ bağışı yapılmaksızın toprağa defin edilmesi, beraberinde esasen 8, 9 kişinde toprağa defin edilmesi anlamına gelmektedir ki, bu çok büyük bir israftır ve çok büyük bir günahtır. Şuanda 28 bin vatandaşımız organ bağışı beklemektedir. Bunların 27 bini böbrek hastasıdır ve geri kalanı da karaciğer yetmezliği olan hastalarımızdır. Dolayısıyla organ bağışı hayat kurtaran bir tedavi şeklidir” şeklinde konuştu.