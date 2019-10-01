DÜ Hastaneleri Nükleer Tıp bünyesinde PET-CT Ünitesi açıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser hastalarının tedavisinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemi olan PET-CT ünitesinin açılışı gerçekleşti.

Nükleer Tıp Ünitesinde gerçekleştirilen açılışa, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Hastaneler Başhekimi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeki Dostbil, Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.

Ünitenin açılışında konuşan Rektör Gül, ünitede kanser ön taraması ile ilgili cihazların olduğunu belirterek kanser hastalarının ve tarama yaptırılması gereken vatandaşların ücretsiz biçimde cihazdan yararlanabileceklerini söyledi. Günde 15 hastaya hizmet veren ünitenin sağlık alanında ve hastalığın takibinde önemli rol aldığını belirten Rektör Gül, "Cihaz, kanserli dokuların yerini nokta olarak saptayabilme özelliğine sahip. Bu sayede biyopsi ve parça alınması gibi uygulamaların daha doğru biçimde yapılarak, hastalığın tanılanması ile yaklaşımında daha kesin sonuçlar elde edilmesine imkan sağlıyor. Cihaz kanserin yanı sıra, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, akciğer, kalp gibi hastalıkların teşhislerinde de kullanılıyor" dedi.

Modern koşullarda deneyimli bir ekip ile onkoloji hastalarına hizmet veren PET-CT cihazı ile Nükleer Tıp Kliniği'nde birçok onkoloji hastasının tedavisi gerçekleştirilecek.