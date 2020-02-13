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DÜ ile DOSB arasında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi arasında lisansüstü eğitim konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi yönetimi arasında uzun zamandan beri süren görüşmeler sonunda hazırlanan işbirliği protokolü, törenle imzalandı. Protokol üniversite adına Rektör Prof. Dr. Talip Gül ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı tarafından imzalandı. Toplantıda ayrıca, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi firmalarında staj ve bitirme projeleri yürütebilme imkanları, akademisyenlerin OSB'deki fabrikalarda danışmanlık yapabilmesi ve ilgili konular konuşuldu.


Protokol ile Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi firmaları arasında üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgesindeki çalışan mühendisler lisansüstü eğitimi alabilecek.

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