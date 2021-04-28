DÜ ile Kayapınar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi arasında insansız hava aracı eğitim protokolü imzalandı.

Dicle Üniversitesi ve Kayapınar Belediye Başkanlığı tarafından, Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinin teknik altyapısı kullanılarak DÜSEM bünyesinde 12-15 yaş arası çocuklar için insansız hava aracı ticari pilot lisans eğitimi programı hazırlandı. Bu kapsamda DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında alınan karar doğrultusunda eğitimin ücretsiz olup, 1 yıl süre ile geçerli olması kararı alındı.