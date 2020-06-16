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DÜ kampüsünde yaşayan hayvanlara aşı yapıldı

Dicle Üniversitesi kampüsünde yaşayan sahipsiz hayvanlara iç dış parazit uygulaması yapıldı.

Uygulama Sahipsiz Hayvanları ve Yaban Hayvanlarını İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirildi.


İki yıl önce kurulan ve Türkiye'de örnek olarak gösterilen Sahipsiz Hayvanları ve Yaban Hayvanlarını İzleme ve Değerlendirme Komisyonun, sahipsiz hayvanların risk oluşturmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda konukevi, rektörlük ve lojmanda bulunan sahipsiz köpek ve kedilerin hastalanmalarına karşı koruyucu aşılamalar yapıldı. Çalışma ile hayvan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek dış ve iç parazit etkenlerinin daha oluşum aşamasında üreme ve yayılmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.


Komisyonun çalışmaları arasında üniversite kampüsünde çeşitli alanlara beslenme odakları kurulması, kampüs hayvanlarının beslenmesi amacıyla besin temini ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisi gibi çalışmalar da yer alıyor.

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