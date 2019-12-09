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DÜ Mardinli öğrencileri ağırladı

Dicle Üniversitesi Mardin Birey Özel Eğitim Kurumları öğrencilerini ağırlayarak üniversite hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Mardin Birey Özel Eğitim Kurumları öğrencileri Dicle Üniversitesi'nde ziyarette bulundu. Basın ve Halkla İlişkiler birimi personeli Faysal Özdemir, öğrencileri fakülteler, eğitim sistemi ve kampüsün fiziki özellikleri hakkında bilgilendirdi. Tıp ve hukuk fakültelerini gezen öğrenciler, üniversite ortamını ve kampüs yaşantısını tanımaya çalıştı.


Daha sonra öğrenciler Anadolu El Sanatları Topluluğu'nu ziyaret etti. Eğitmen Nuray Hattapoğlu, öğrencilere önce ebru sanatının yapılışını uygulamalı bir şekilde anlattı ve ardından öğrencilerin de aktif olarak ebru sanatını yapmasını sağladı.

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