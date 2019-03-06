DÜ muay-thai şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu

Dicle Üniversitesi, 25 şubat-1 mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Muay-Thai Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.
Dicle Üniversitesi, 25 şubat-1 mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Muay-Thai Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.
Dicle Üniversitesi'ni temsilen bireysel branşta A klasmanda erkekler WK1 kategorisinde 67 kilogramda Hakkı Akku, gümüş madalya alarak ikincilik elde etti. Zorlu geçen müsabakalar sonunda büyük başarıya imza atan Akku, aralık ayında yapılacak olan Open Cup'ta milli sporcu olma hakkı kazandı.