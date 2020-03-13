DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi

Gerçekleşen teknik geziye Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep Karakaş, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Can Ayhan Kaya ve öğrenciler katıldı.

Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep Karakaş öncelikle ekoloji ve çevre hakkında öğrencilere genel bilgiler verip sulak alanların yaban hayatı için olan önemini vurguladı, Prof. Dr. Karakaş, "Yakın bir zamana kadar pek çok canlı türünü barındıran göletin hem su kalitesindeki hem de çevresindeki kirliliğe bağlı olarak oluşan tablonun iyileştirilmesi için farkındalık oluşturmamız gerekir. Bu bağlamda rektörlüğümüz ile koordineli olarak çalışılacağını ve göletin rehabilite edilmesi için ve doğaseverlerin hizmetine sunulması için faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Öğretim elemanları ve öğrenciler doğa ve atık konusundaki anlatımlar eşliğinde göletin çevresinde doğaya zarar verici atıkları toplayarak pratik uygulama yaptı.