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DÜ öğrencilerinden anlamlı çalışma

Dicle Üniversitesi (DÜ) Yapı Kulübü tarafından organize edilen İlk Sinemam Projesi ile Çınar ilçesine bağlı köylerde okuyan 150 ilkokul öğrencisi sinemayla tanıştı.


Köy okulundan gelen ve hiç sinemaya gitmemiş öğrenciler ilk defa DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sinema salonunda film izledi. Servislerle köylerinden sinema salonuna getirilen öğrencilerin ilk sinema heyecanı gözlerinden okunurken, filmi izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini ifade etti. Miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi.


DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, proje ile sinema ile ilk defa tanışan minik öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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