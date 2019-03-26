DÜ öğrencilerinden anlamlı çalışma

Köy okulundan gelen ve hiç sinemaya gitmemiş öğrenciler ilk defa DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sinema salonunda film izledi. Servislerle köylerinden sinema salonuna getirilen öğrencilerin ilk sinema heyecanı gözlerinden okunurken, filmi izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini ifade etti. Miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, proje ile sinema ile ilk defa tanışan minik öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.