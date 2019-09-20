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DÜ öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Dicle Üniversitesi’nde yeni kayıt yapan lisans ve ön lisans öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.

Dicle Üniversitesi'nde yeni kayıt yapan lisans ve ön lisans öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.


Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversite öğrencileri yönelik oryantasyon eğitimi verildi. Programda, müzik dinletisi ve halk dansları gösterisi sunumları yapıldı. Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi açılış konuşması yaptı. Program öğrencilere doğrudan hizmet üretme birimleri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Ofisi'nin sunumları ile devam etti.


Üniversite kalite koordinatörlüğü ise üniversitedeki kalite süreçlerini ve bu süreçte öğrencilerin rolünü anlattı.


Diyarbakır Valiliği program boyunca üniversite öğrencileri için ikramlarda bulundu.

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