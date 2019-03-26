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DÜ personeline EBYS eğitimi

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı işbirliği ile üniversite personeline yönelik Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (EBYS) ve resmi yazışma kuralları eğitimi verildi.


Tasarruf ve evrak kontrolü açısından son derece önemli olan EBYS konusunda verilen eğitime katılan personellere Elektronik Belge Yönetimi Sistemi'ni nasıl kullanacakları ve kullanırken nelere dikkat edecekleri anlatıldı. Sivil Havacılık Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında gerçekleşen eğitimlere 90 personel katılırken, eğitimlerin 3 gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

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