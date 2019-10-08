DÜ Rektörü Gül, eğitim fakültesi oryantasyon programına katıldı

Dr. Talip Gül'ün katılımıyla gerçekleşti.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Rektör Gül'ün yanı sıra Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, akademisyenler ve 1. sınıf öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Talip Gül, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, üniversiteye giden her öğrencinin meslek sahibi olmak için eğitim kalitesini üst seviyeye çıkarması gerektiğini, eğitim ve öğretim süresince tek görevlerinin ders çalışmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gül, "Üniversite dönemi, sizleri gerçek hayata hazırlama anlamında önemli bir süreç. Eğitim hayatınızın sonunda size verilecek olan diplomalar sizi bir meslek sahibi yapacaktır ama daha önemlisi sizlerin vizyon sahibi, topluma yön veren bireyler, bilim adamı olarak yetişmenizi sağlayacaktır. Eğitim zamanlarınızı çok iyi geçirin. Verimli ve planlı çalışmalar yapın. CV'lerinizi zenginleştirin. Zaman, insana verilmiş en büyük nimet ve en değerli hazinedir. Geçen zamanı geri getiremezsiniz. Sizler zaman harcadığınız çalışma düzeninizi planlı, programlı, disiplinli ve dolu işlerle harcamalısınız. O zaman başarıyı elde eder iyi bir yere gelebilirsiniz" dedi.

Prof. Dr. Gül daha sonra, DÜ'nün sosyal yapısı, yönetmelikler, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, değişim programları konusunda öğrencilere bilgiler verdi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.