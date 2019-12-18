DÜ Rektörü Gül, rektörler çalıştayına katıldı

Dr. Muammer Yaylalı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen rektörler çalıştayı tamamlandı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de toplantıda yer aldı.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'de 38 rektörün katıldığı rektörler çalıştayında, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kıyısı olan illerdeki üniversiteleri bir araya getirmeyi ve bölgesel sorunları tartışmayı amaçladıklarını anlattı. Çalıştaya katılan rektörler üniversiteler ve bölgeleri ile ilgili sorun ve çözüm odaklı sunumlar yaptı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun YÖK'e sunulacağı kaydedildi.