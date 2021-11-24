DÜ Rektörü Karakoç, öğretmen kardeşleri makamında ağırladı

Dr. Mehmet Karakoç 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmen Merve Ceylan ile Şüheda Ceylan kardeşleri makamında ağırladı.

DÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç öğretmenleri bu özel günde makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Öğretmenler insanın ufkunu aydınlatır, etrafa sevgi ile yaklaşır, sevgi aşılar, böylelikle hep sevgiden yanadır" dedi.

“Sizler anne ve babadan sonra çocuğa en çok hakkı geçen kişilersiniz”

Öğretmenlerin aileden sonra, çocukların adım attığı ikinci yerin okullar olduğuna vurgu yapan DÜ Rektörü Karakoç, "Sizler anne ve babadan sonra çocuğa en çok hakkı geçen kişilersiniz, siz öğretmenler sevgi elçilerisiniz. Bu vesile ile hem sizlerin hem çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı ilgiyi gösteren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Merve Ceylan, nazik davetten duyduğu mutluluğu Rektör Karakoç ile paylaşarak, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin kendi okullarına yaptığı sondaj çalışmalarına destek sağladığını ve masalı bank temin ederek köydeki okullarına ulaştığını söyledi. Artık okulun deposundan kesintisiz temiz su ihtiyacının karşılandığını belirten Ceylan, Rektör Karakoç'a ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Mine Baran'a teşekkür etti.