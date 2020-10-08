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DÜ Rektörü Karakoç Silvan MYO'da incelemelerde bulundu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Karakoç, Silvan Meslek Yüksekolunda incelemelerde bulundu.


Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Silvan Meslek Yüksekokulu konferans salonundan, okulun durumu ile ilgili yetkililerle bir araya gelerek okul hakkında brifing aldı. Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr Sedat İlhan, ziyaretleri için Rektör Prof. Dr. Karakoç'a teşekkür ederek, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Prof. Dr. Karakoç ise "Bilgi yuvası Dicle Üniversitesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Ziyaretin ardından Rektör Karakoç ve beraberindekiler Silvan'ın tarihi alanları gezdi.

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