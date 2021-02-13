İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DÜ rektörü Karakoç'tan 1 Martta yüz yüze eğitim müjdesi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Karakoç, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde hibrit sistemiyle kısmi yüz yüze eğitim müjdesi verdi.


DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kampüsün tamamını aydınlık görmeye az kaldı mesajını vererek, “1 Mart'ta son sınıflar Tıp fakültesi 4, 5, 6'ıncı sınıflar, Diş Hekimliği fakültesi 4 ve 5'inci sınıflar, diğer birimlerin son sınıfları ile inşallah, 1 Martta kısmi yüz yüze hibrit sistem ile kampüsümüz canlanıyor” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.