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DÜ Rektörü Prof. Dr. Karakoç 2'nci doz korona virüs aşısı oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Karakoç, 2'nci doz korona virüs aşısını oldu.


Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığının kazanılması amacıyla 14 Ocakta aşının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarına, korona virüs aşısının ikinci dozu uygulanması devam ediyor. Bu kapsamda DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ilk aşıdan 28 gün sonra DÜ Hastanesi Aşı Polikliniğinde 2'nci doz aşısını yaptırdı.


Rektör Karakoç, toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması için aşının önemine değinerek, “Hastanemizde yaklaşık 3 bine yakın personelimiz aşı oldu, çok şükür şuana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığının kazanılması için aşı çok önemli” dedi.


DÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ la birlikte hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Rektör Mehmet Karakoç, pandeminin ilk gününden beri korona virüsle mücadele kapsamında en ön saflarda çalışan tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

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