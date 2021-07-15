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DÜ Senatosu kararı ile kongre merkezinin adı değişti

Dicle Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla üniversitenin kültür ve kongre merkezinin adı, "Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi" olarak değiştirildi.

Dicle Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla üniversitenin kültür ve kongre merkezinin adı, "Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi" olarak değiştirildi.


Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin meydanlara inen, tankların altına yatan, göğüslerini kurşunlara siper eden kahraman millet tarafından boşa çıkarılmasının yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Destanı'nı oluşturan şehitlerin anısına yeni bir karar aldı. Dicle Üniversitesi kampüs içinde buluna Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre merkezi, senatonun aldığı kara ile "Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi" olarak değiştirildi.

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