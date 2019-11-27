DÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda uygulamalı eğitimler sürüyor

Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü'nce konferans ve kariyer günleri kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitimler verilmeye devam ediyor.

Diyarbakır AFAD Bölge Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipler Amirliği personelinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, AFAD Bölge Müdürlüğü ekiplerince kullanılan malzeme, materyal ve aparatlar ile kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı. Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve üniversite personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcı öğrencilere yangın söndürme uygulamasının yapılmasıyla sona erdi.