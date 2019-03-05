DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) sporcusu Mehmet Erk, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da yapılan Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilikle döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da yapılan Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası müsabakalarında DÜ bireysel branşta temsil eden ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olan Mehmet Erk büyük başarıya imza atarak şampiyon oldu. Erk, erkekler kategorisinde 45 üniversitenin katıldığı turnuvayı birincilikle bitirdi.

Mehmet Erk, uzun bir çalışmanın ardından büyük başarı elde ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde milli takım çalışmaları için mücadele edeceğini, bu tarz başarıların devamı için yeni sporcular yetiştireceğini söyledi.