DÜ Tıp Fakültesi 166 hekim mezun etti

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan 166 öğrenci, törenle hekimlik mesleğine adım attı.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yılı yemin törenine Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, törende yaptığı konuşmada tıp eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu, okula hazırlık aşaması ve okulun okunması biraz zorlu olduğundan dolayı emeklerin takdire şayan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kadiroğlu, Tıp Fakültesi'nin akredite olmasından da bahsederek, fakültenin 53 yıllık geçmişi ile uluslararası kabul gören bir düzeyde olduğunu söyledi.