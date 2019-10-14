DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi engellilerle buluştu

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen eğitim seminerine DÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kelle, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemşiresi Rahime Atlı, sağlık çalışanları ve çok sayıda görme ve bedensel engelli bireyler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan DÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastanelerde verdikleri sağlık hizmetinin dışında sağlık alanındaki gelişmelerden yana toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması gibi soysal sorumluluk projelerinde de üzerlerine düşenleri yaptıklarını söyledi.

“Besinlerimiz aynı zamanda ilaçlarımızdır”

Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kadiroğlu, “Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak düzeyde anormal ve aşırı şekilde beslenme ve yağlanma olarak ifade eder. Son derece önemli bir kronik hastalık olan obezite yani aşırı kilolu olma hali olsa belki sıkıntı olmayacak ama bunun beraberinde çok ciddi bir takım sistemik hastalıkları yol açtığı bilinmektedir. Dolasıyla sağlıklı beslenme obeziteyle ilgili bilenmesi gereken önemli bir tedavi şeklidir yani besinlerimiz bizim aynı zamanda ilaçlarımızdır” dedi.

Engelli dernekleri adına konuşan Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş ise, dernek olarak kurumlarla yakın diyalog halinde bulunarak çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Karakaş, “Dicle Üniversitesi'yle son yıllarda Tıp Fakültesi ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle çok önemli yararlı faaliyetler yapmaktayız. Bugünde böyle bir etkinliğin yapılmasından son derece mutluyuz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından DÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pakize Gamze Erten Bucaktepe ve diyetisyen Kadir Arı tarafından sağlıklı beslenme ve obezite konuları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Eğitim semineri sonunda Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş tarafından eğitim seminerinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.