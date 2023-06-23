DÜAK'tan gerçeği aratmayan tatbikat

AFAD İl Müdürlüğü eğitim binasında gerçekleştirilen tatbikat senaryosunda deprem sonrası ağır hasarlı bir binaya kapı ve pencere sökmek üzere izinsiz giren bir vatandaşın çalıştığı esnada binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Bu senaryo ile başlayan tatbikatta arama kurtarma çalışmaları nefes kesti. Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Karayolları personelinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite hazırlığı başlatılan DÜAK ve Karayolları ekiplerinin bir haftalık eğitimi sonrası yapılan gerçeği aratmayan dev tatbikatı başarı ile tamamlandı.

Senaryo gereği yıkılan ağır hasarlı bina sonrası AFAD ekiplere müdahale çağrısında bulunuldu. Yıkım sonrası Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine gelen arama kurtarma ekipleri senaryoda belirtilen enkaz binasında senaryo gereği arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"Duvarlar delindi, hasarlı binadan yaralı kurtarıldı"

Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, tatbikat alanında hasar görmüş binanın duvarlarını delerek yıkıntıların arasına girerken, beton bloklar parçalayarak yaralıyı kurtarmak için binaya girdi. Dicle üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Taş, Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan ve Eğitim Şube Müdürü Veysi Kaya'nın da katıldığı tatbikat nefes kesti.

Tatbikat sonrası katılan ekiplere belgeleri verilmesiyle tatbikat sona erdi.