DÜ'de 1 yılda 203 bin kişi ameliyat oldu

Bugün hizmete giren 4 yeni ameliyat odası ile birlikte hastaların ameliyat sayılarında belirgin bir artış yaşanacak.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılan 4 yeni ameliyat odasının açılışını gerçekleştirdi. Beraberinde DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ve doktorlarla birlikte ameliyat odalarının açılışını gerçekleştiren Rektör Gül, daha sonra odalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Gül, üniversitelerinin bölgenin en büyük ve referanslı hastanesi olduğunu söyledi. Rektör Gül, şöyle devam etti:

“2017 yılında 203 bin 495 ameliyat yapıldı hastanemizde. Bu ameliyatların hepsi zor ameliyatlar ve çevre illerden yapılamayıp da bize yönlendirilen ameliyatlardır. İki senelik bir çalışma ile 4 yeni ameliyat odası daha hizmete sunmuş durumdayız. Şu anda toplam 26 ameliyat gözümüz var. Normalde ayda 2 bin ameliyat yapılırken geçtiğimiz ay, bu yeni ameliyat odalarını hizmete sokmakla yaklaşık 2 bin 500 civarında ameliyat yapıldı. Bundan sonra tabi ki ameliyat sayıları giderek artacak. Hastanemiz bölgenin referans hastanesi olduğu için ve en zor ameliyatların burada gerçekleşme durumu olduğu için bu hizmetin önemi ortaya çıkmış oluyor.”

Rektör Gül ve beraberindekiler daha sonra girişimsel radyoloji ünitesi ve bakım odasının açılışını gerçekleştirdi.