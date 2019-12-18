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DÜ'de 2019 yılı ikinci dönem iç tetkik süreci tamamlandı

Dicle Üniversitesi’nde 2019 yılı ikinci dönem iç tetkik süreci tamamlandı.

Dicle Üniversitesi'nde 2019 yılı ikinci dönem iç tetkik süreci tamamlandı.


Türkiye'de TS EN ISO 9001: 2015 KYS belgesi sahibi olan Dicle Üniversitesi, kalite güvence sistemi gereği yılda iki defa yapılan iç tetkiklerin 2019 yılı ikinci dönem tetkik sürecini tamamladı. Dicle Üniversitesi Rektörü ve Kalite Komisyonu Başkanı Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Dicle Üniversitesinin kalite süreçlerine yönelik yol açıcı uygulamalar ile üniversitesinin kalite kültürü oluşturmada model olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gül, TÜMA raporlarına göre üniversitenin bütün ölçüm kriterlerinde memnuniyet oranını en çok yükselten ilk on üniversite içinde yer aldığına işaret etti.

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