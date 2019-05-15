DÜ'de '3 İz' adlı sergi açıldı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi görsel sanatlar öğretmenliği öğrencileri tarafından '3 İz' adlı sergi açıldı.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi görsel sanatlar öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri Dilay Yılmaz, Asiye Yıldız ve Feride Bülbül'ün çalışmalarından oluşan '3 İz' grup sergisinde, tuval üzerine yağlı boya, tuval üzerine akrilik boya ve kağıt üzerine sulu boya çalışmalardan oluşan 45 eser sergilendi. Kadın figürleri, manzara resimleri ve Anadolu insanına dair detayların yer verildiği sergi, 20 Mayıs tarihine kadar açık olacağı kaydedildi.