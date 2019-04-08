DÜ'de 7. Eket Ünitercih Fuarı gerçekleşti

Dicle Üniversitesi'nde 7. Eket Ünitercih Fuarı gerçekleştirildi. Fuara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve 50'ye yakın üniversitenin katılımıyla gerçekleşen fuar yoğun ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından üniversitelerin katılımıyla düzenlenen fuarda, üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrenciler, çift ana dal, yan dal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ile üniversite eğitimiyle ilgili her konuda detaylı bilgi alma imkanı buldu.

Dicle Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri de açtığı stantta öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere üniversitemize ait fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkanlar hakkında bilgi verildi.