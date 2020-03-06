İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe DÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. üyesi Neslihan Kılıç, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. üyesi Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolü konulu sunum yaptı. Dr. Öğr. Kılıç, şiddet kavramı ve türleri, Türkiye ve dünya istatistikleri, kadına yönelik şiddetin ne olduğu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun içeriği, şiddet gören kadınların başvuracağı kurumlar hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde değişik yöntem ve boyutlarda sürdürülmekte" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.