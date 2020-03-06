DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe DÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. üyesi Neslihan Kılıç, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. üyesi Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolü konulu sunum yaptı. Dr. Öğr. Kılıç, şiddet kavramı ve türleri, Türkiye ve dünya istatistikleri, kadına yönelik şiddetin ne olduğu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun içeriği, şiddet gören kadınların başvuracağı kurumlar hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde değişik yöntem ve boyutlarda sürdürülmekte" dedi.