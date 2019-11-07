DÜ'de ‘Anadolu'dan izler' temalı resim sergisi açıldı

Dr. Ali Osman Alakuş küratörlüğünde düzenlenen 'Anadolu'dan izler' temalı resim sergisi sanat galerisinde açıldı.

Serginin açılışı Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 34 öğrencinin çalışması ile oluşan sergideki eserler dijital baskı, yağlı boya ve akrilik teknikleriyle yapıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, dünyanın yapay zeka ve dijitalleşme yolunda ilerlediğini ama bazı eserlerin insan emeği ile üretilebileceğini belirterek, öğrencilerinin yapmış olduğu bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk sergisini açtıklarını ve ayda bir sergi açmayı planladıklarını belirterek, kültürel zenginliğe sahip Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi temasını ilham aldıklarını, öğrencilerin tarihe sanatsal bakışla eserlerini oluşturduklarını kaydetti.

Açılışın ardından sergiyi gezen Rektör Gül, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergi bir hafta boyunca meraklılarını ağırlayacağı kaydedildi.