İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

DÜ'de ‘Beden ve Sınırlar' adlı kişisel resim sergisi

Dicle Üniversitesinde ‘Beden ve Sınırlar’ adlı kişisel resim sergisi düzenlendi.

Dicle Üniversitesinde ‘Beden ve Sınırlar' adlı kişisel resim sergisi düzenlendi.


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tarafından 'Beden ve Sınırlar' adlı kişisel resim sergisi düzenlendi. Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, akademisyenler, sergi sahibi Berfin İleri ve Dilek Özeren, öğrenciler katıldı.


Küratör Münire Meral Yağcı Turan'ın yaptığı sergide tuval üzerine yağlı ve akrilik boya ile portre resimler sergilendi. Sergi, 19 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.